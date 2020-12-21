Прокуратура заинтересовалась историей мальчика из Тольятти, заболевшего после вакцинации от полиомиелита

Катя Гордон поддерживает Артема Нуфера Фото: СОЦСЕТИ

Историей 6-летнего Артема Нуфера из Тольятти заинтересовалась прокуратура. Напомним, что ребенок после вакцинации от полиомиелита серьезно заболел, у него скривило лицо, появились проблемы с движениями. Мама Артема уверена, что он страдает именно из-за медицинской процедуры и уже несколько лет бьется за соответствующий диагноз для сына.

- По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого организована проверка в связи с размещенной в сети мнтернет информацией о возникновении у 6-летнего мальчика ребенка заболевания, ставшего последствием проведенной в 2016 году вакцинации от полиомиелита, - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Правоохранители в ходе проверки дадут оценку действиям ответственных лиц и решат, нужно ли принимать какие-либо меры реагирования.

Добавим, что на контроле ситуация находится и в министерстве здравоохранения региона, глава которого Армен Бенян и и.о. руководителя управления организации медицинской помощи женщинам и детям В.А. Лиходедова встречались с мамой Артема Еленой Нуфер 16 декабря. По итогам беседы было решено, что на этой неделе состоится расширенный консилиум специалистов губернии в области педиатрии, медицинской реабилитации и инфекционных болезней для определения дальнейшей тактики обследования и лечения мальчика.

Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", за делом Артема следят и звезды шоу-бизнеса. Юридическую поддержку ему оказывает Катя Гордон. Добрые слова малышу сказали Лера Кудрявцева и Эвелина Бледанс.

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