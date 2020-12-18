«Не плачь!»: Лера Кудрявцева и Эвелина Бледанс обратились к мальчику с перекошенным лицом из Тольятти

Катя Гордон поддерживает Артема Нуфера и помогает ему добиться правильного диагноза Фото: СОЦСЕТИ

Слезы мальчика шокировали телезвезд

Борьба Елены Нуфер из Тольятти за диагноз для своего шестилетнего сына Артема продолжается. Она уверена, что ее сын страдает после вакцинации от полиомиелита, его лицо скривила ухмылка, он с трудом передвигается и испытывает боли в мышцах. Медики взаимосвязи между процедурой и состоянием ребенка не нашли до сих пор, а за судьбой мальчика уже следят звезды шоу-бизнеса.

Одним из первых, кто откликнулись на беду Артема, стала известная правозащитница Катя Гордон. Он оказывает его семье юридическую поддержку и помогает добиться ответов от представителей власти. Так, на днях историю малыша Катя осветила в своей программе «Партия праведного гнева» на YouTube. Там его поддержали известная телеведущая Лера Кудрявцева и актриса Эвелина Бледанс.

— У меня просто нету слов, разрывается сердце от просмотра видео, где Артем, маленький мальчик с перекошенным лицом после вакцины полиомиелита, плачет. Его все чмырят в детском саду, и никто не хочет возбуждать уголовное дело, никто не хочет брать на себя ответственность после вакцинации, — заявила Лера.

Эвелина обратилась к тольяттинцу вместе со своим сыном Семой.

— Артем, мы слышали, ты плачешь? Не плачь, пожалуйста! Ты такой красивый, такой классный, Семочка очень хочет с тобой дружить и передать тебе подарки. Мы шлем тебе поцелуйчики. Не расстраивайся, ты очень крутой парень. Мы с тобой! — сказала Бледанс.

Новые надежды

Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» Елена Нуфер, недавно ее сына обидели сверстники, именно поэтому он пришел домой в слезах:

— Я как раз разговаривала с Катей Гордон, и благодаря ей такое обращение от Леры и Эвелины стало возможным.

Добрые слова от таких популярных людей самому младшему Нуферу очень приятны. Что же касается ситуации с диагнозом, то здесь до сих пор не все понятно. Кажется, что подвижки есть, но пока рано делать какие-то выводы.

— Губернатор взял это дело под свой контроль. Меня вызывали к министру здравоохранения. В понедельник будет созвана очередная комиссия из уважаемых людей. На базе той больницы, где мы лежали, будет консилиум, — делится Елена. — Но лечения до сих пор нет, поэтому что нет диагноза. В Израиле нам поставили вакционоассоциированный полиомиелит. Сейчас его признают, только если так решит комиссия, куда входят эксперты ВОЗ.

По словам женщины, сотни доброжелателей интересуются ее историей и стараются помочь. Она им всем очень признательна, но переживает, что дело не движется:

— Темке необходима реабилитация, лечение, но он этого не получает, потому что нет инвалидности. Была только одна реабилитация в этом году, а в Москве мне говорили, что их должно быть не менее 4 в год.

Как мы писали ранее, врачи утверждают, что вакцина здесь, скорее всего ни при чем:

— Полиомиелит - редкий диагноз в нашей стране. Его отличительные признаки - временные или постоянные параличи, онемение различных нервов. Здесь есть подобные признаки, но вероятность того, что это случилось после вакцинации, мала. Их тщательно проверяют, и подобные вещи просто недопустимы. Недаром же расследование уже закрывали, видимо, причастность медработников к болезни ребенка не была установлена. В данном случае Артему ставят невропатию лицевого нерва. Признаки схожие. Возможно, у него просто есть сопутствующие заболевания.

Мать Артема, в свою очередь, уверяет – мальчик был здоров и это отражено в документах.

Сегодня Артем по-прежнему чувствует себя не лучшим образом, задыхается и часто плачет. Длительные разбирательства по его состоянию продолжаются. Возможно, что-то изменится после вмешательства телезвезд. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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