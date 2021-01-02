В Самаре ликвидирован пожар на Самарском подшипниковом заводе, возгорание произошло 1 января в 8 часов утра. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит одно из зданий на территории бывшего завода. При тушении было обнаружено тело погибшего мужчины, следователи проводят проверку по факту гибели человека.Около 17.00, пожарные объявили о локализации крупного пожара по адресу Калинина, 1а на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар тушили 213 человек личного состава и 84 единицы спецтехники.Сегодня, 2 января, в 04.43, объявлена ликвидация открытого горения в неэксплуатируемом здании бывшего Самарского подшипникового завода. В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и проливку конструкций.