В Самарской области усилят санитарно-эпидемиологические меры перед Рождеством. Все для того, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба областного правительства.- Учитывая опыт предыдущих лет, невозможно точно спрогнозировать число прихожан, которые придут в храмы в Рождество, - пересказывает сайт правительства слова зампреда Александра Фетисова. - Главам муниципальных образований необходимо организовать разъяснительную работу в том числе со служителями церкви о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на снижение риска заболевания коронавирусом: пресекать скопление людей, обеспечивать дистанцирование, соблюдение масочного режима, не допускать в храм самих служителей, у которых выявлены признаки заболевания, поддерживать чистоту в храмах.Роспотребнадзор уже отправил в Самарскую митрополию методические рекомендации и предписания об усилении мер по предотвращению распространения COVID-19.Напомним, по данным на 4 января 2021 года, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 298 новый случай заболевания COVID-19 и пять смертей пациентов с коронавирусом.