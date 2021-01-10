Новые парковки, жилые дома, фитнес-центры и образовательные учреждения - новая концепция развития территории вокруг стадиона \\"Самара-Арена\\" предусматривает не только освоение земель, но и максимальную функциональность каждого застроенного метра.Рассмотреть в деталях, как видят будущее разработчики проекта можно по ссылке, а мы расскажем о самых интересных деталях.Прежде всего, власти намерены сохранить часть леса, переделав его в парковую зону общей площадью в 58 га: здесь будут прогулочные зоны, водоемы, веревочный парк, летний кинотеатр, экстрим-парк и новогодний городок.Освоение территории вдоль Московского шоссе предполагает строительство канатной дороги, аквапарка, парка аттракционов и жилых домов. Предполагается, что высотки будут постепенно снижать этажность, приближаясь к лесу, чтобы не мешать самарцам наслаждаться красотой.Проект предусматривает многочисленные спортивные и тренировочные площадки, строительство ипподрома, теннисных кортов, фитнес-центра, дополнительных парковок, дорог и прочих благ цивилизации. Разные этапы проекта воплотиться в жизнь могут в 2024, 2027 гг и гораздо более поздним датам - вплоть до 2040 года.Традиционный камень преткновения - финансирование. На данном этапе предполагается, что благоустроить территорию вокруг \\"Самара-Арена\\" можно будет за счет государственно-частного партнерства, однако, наименования конкретных инвесторов пока не называются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самаре хотят построить еще одно колесо обозренияЕго могут установить недалеко от стадиона «Самара Арена» в рамках развития прилегающей к нему территории (подробности)ТРЦ, жилые дома и ландшафтный парк: в Самаре решают, что построить около стадиона «Самара Арена»Концепция развития территории разработана до 2040 года (подробности)