В Самарской области за сутки подтверждено 12 смертей от коронавируса. Напомним это значит, что люди могли погибнуть в разные даты, но заключение о причине их смерти пришло в прошедшие сутки, а потому попало в \\"свежую\\" статистику.По данным оперативного штаба, от коронавируса погибли люди в возрасте от 48 до 90 лет. Долгожителей при этом было двое: оба - 90-летние мужчины.Самый молодой из погибших, 48-летнй мужчина не имел каких-либо сопутствующих заболеваний. Остальные имели диагнозы, связанные с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также онкологию.Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса умерли 702 человека, в России - более 61 тысячи человек. При этом показатель смертности на 100 тыс. населения в регионе остается почти в два раза ниже, чем в среднем по стране: 21,9 - в Самарской области, 42,35 - по России.За последние сутки в регионе подтверждено 280 случаев ковида, по стране - 22 851, при этом это немного ниже, чем было в конце декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:12 умерших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в Самарской областиОбщее число заболевших ковидом в регионе перевалило за 34 тысячи случаев (подробности)Две вспышки за сутки: сразу в двух районах Самарской области резко увеличилось число больных ковидом85% всех заболевших коронавирусом в региона сначала поступили в больницы с пневмониями и ОРВИ (подробности)