В 2021 году в Самарской области продолжатся проверки торговых центров, фуд-кортов и других мест массового скопления людей на соблюдение требований безопасности. Об этом сообщили во время заседания регионального оперштаба в понедельник.В регионе из-за коронавируса до 17 января действует запрет на посещение торговых центров подростков без сопровождения взрослых. Кроме того, на фуд-котах разрешено обслуживать посетителей только за столиками. Это сделано, чтобы не допускать очередей у касс, однако, очереди все равно образуется, а новая система обслуживания в целом неудобна и приводит к неразберихе в местах обслуживания.В торговых центрах после введения ограничений стали проводить рейды с проверками соблюдения всех требований по безопасности. Как сообщили во время заседания оперштаба, в наступившем году проверки продолжатся, особое внимание уделят местам, где уже были нарушения.