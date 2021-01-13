КП-Самара выяснили, где будут располагаться купели на Волге в Самаре в ночь с 18 на 19 января 2021 года. Традиционно в Самарской области на священный праздник Крещение Господне местные жители окунаются в освященные купели.В главном управлении МЧС по Самарской области рассказали, что в этом году на Крещение толщина льда на Волге достаточная, чтобы проводить массовые купания. В областной столице, как и в прошлые года оборудуют сразу несколько мест для купания на Волге.- В этом году в Самаре оборудуют две купели на Крещение – на Некрасовском спуске и в районе пляжа 9-ой просеки. Для обеспечения безопасности там всю ночь будут дежурить экстренные службы города, - рассказал журналисту КП-Самара собственный источник.Однако пока что не уточняется, как именно будут организовывать крещенские купания в условиях эпидемиологической ситуации, ведь в настоящее время действует обязательный масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции в общественных местах.