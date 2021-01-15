В Самарской области продлили запрет на посещение торговых центров подростками без сопровождения взрослых до конца января. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Запрет введен для профилактики коронавируса в регионе. В торговых центрах проводятся рейды, во время которых проверяют соблюдение всех требований безопасности. Проверки продолжатся и в этом году.Ранее до 31 января продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Им также запрещено посещать бассейны, фитнес-клубы и театры.По последним данным, в Самарской области коронавирусом заразились 35 724 человек. Из них вылечились 32 885, умерли 739 человек.