В полиции рассказали подробности страшного ДТП с участием фуры и автобуса под Тольятти и назвали вероятную причину аварии. Об этой аварии сайт samara.kp.ru уже писал.Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, столкновение произошло в 13:45 на дороге «Димитровград-Узюково-Тольятти». 44-летний водитель автомобиля «МАЗ» не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем, в результате чего столкнулся с автобусом «Фиат-Дукато». Автобус с пассажирами ехал во встречном направлении, им управлял 56-летний водитель. Удар пришелся в бок, машину откинуло в кювет.В результате ДТП на месте погибла 41-летняя женщина, пассажирка автобуса. Еще три пассажира госпитализированы. В том числе 16-летний подросток, и две женщины 43 лет и 26 лет.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того по факту ДТП проверку проведет прокуратура Самарской области.Читайте также:Под Тольятти фура отправила маршрутку с людьми в овраг. Погибла женщинаСемь человек, среди которых ребенок, получили травмы, сейчас на месте ДТП гигантская пробка (Подробнее)Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту ДТП с фурой и маршруткойВ ДТП пострадали пассажиры автобуса, одна женщина погибла (Подробнее)