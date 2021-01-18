В этом году начало января прошло для многих россиян в кругу семьи. Пандемия внесла свои коррективы во времяпрепровождение жителей страны, и более 70% досуга было проведено именно дома. А самым популярным развлечением стал, конечно, кинопросмотр с близкими людьми. Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры жителей Самары и Самарской области на данной киноплатформе во время праздничных каникул и рассказали, как самарчане встретили 2021 год.Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в регионе возглавила комедийная российская лента «Непосредственно Каха» (16+) о том, как сочинский парень принимает участие в гонках, чтобы завоевать сердце девушки. Второе и третье места разделяют рождественский хит, история восьмилетнего Кевина Маккалистера «Один дома» (0+) и научно-фантастический боевик «Алита: Боевой ангел» (16+) про женщину-киборга.Лидером среди многосерийных кинолент в праздничные дни в Самарской области стала российская адаптация скандинавского сериала «Мост» (16+) с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым. В топ-3 также вошли японский сериал от создателей «Наруто» о киберпанк-аниме «Акудама Драйв» (18+) и комедия «Гранд» (16+), ставшая продолжением полюбившегося миллионам зрителям «Отеля Элеон».Анализируя предпочтения всех регионов страны, наибольший интерес у россиян в новогодние каникулы вызвали российская комедия 2020 года «Непосредственно Каха» (16+), первая и вторая часть фильмов про приключения Кевина Маккалистера «Один дома» (0+) и сериал «Стальная звезда» (16+) о том, как попытки главного героя восстановить справедливость в городе превратили его жизнь в ад. Для поднятия праздничного настроения на каникулах россияне также смотрели концерты с участием любимых артистов. Так, самыми популярными из них стали первый в истории концерт-квест «Big Music Quest» и ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон».