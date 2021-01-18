- Он бил меня сначала по лицу, потом я упала, он продолжил меня избивать, удары сыпались градом, я пыталась сжаться в комок. Тогда он рукой пережал мне шею и прошипел в ухо, что убьет меня, - 39-летняя жительница Тольятти была вынуждена обратиться в полицию после того, как семейная ссора едва не закончилась трагедией.У Елены и Алексея (имена героев изменены. Прим автора) двое детей. Как им жить дальше, пока не понятно. Женщина теперь боится возвращаться домой.17 января прямо на улице в Тольятти во время ссоры Алексей набросился с кулаками на Елену. Испуганная женщина написала заявление в полицию.По данным собственных источников «КП-Самара» в ОВД, уголовное дело пока не возбуждено, по заявлению пострадавшей проводится проверка.Напомним, это не первый случай, когда во время ссор жители Самарской области переходят границы дозволенного. Так в одном из сел региона этим летом мужчина едва не заморил голодом жену. В другом поселке после гибели женщины ее сестры нашли дневники, в которых она описывала, как супруг вывозил ее в поле и стрелял по ней из ружья. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, однако к ответственности никого пока не привлекли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:“Еще пару дней и забрали бы труп”: в Самарской области мужчина неделю морил голодом и избивал женуЖертва - бывшая учительница английского языка в сельской школе, когда ее привезли в больницу, у женщины остановилось сердце (подробности)«Вывозил в поле и стрелял по мне из ружья»: сестры погибшей самарчанки нашли ее дневник с описаниями мучений в бракеВ смерти 30-летней Екатерины С. подозревают мужа, но в судах уже говорят, что женщина пила, бродяжничала и даже лишилась из-за этого дочери (подробности)