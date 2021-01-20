Дом купца Кожевникова в Самаре, или как его называют местные жители «Дом с часами», может быть снесен из-за признания аварийности. Жителей старинного дома включили в программу расселения. Однако местные жители не согласились терять старинное здание, которое имеет свою легенду, и написали петицию с требованием провести историко-культурную экспертизу и запретить снос дома Кожевникова постройки конца XIX.19 января 2021 года, председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова сообщила, что легендарный «Дом с часами», расположенный по адресу: г. Самара, улица Коммунистическая, 5, был включен в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.- Таким образом, если экспертиза докажет, что данный объект имеет историко-культурную ценность, то управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области примет решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе включения в данный перечень, - сказано в уведомлении.