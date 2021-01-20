Депутат Хинштейн о центре "Ты не одна": "Ситуация непростая"

Центр "Ты не одна" оказался в критической ситуации из-за нехватки продуктов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал о ситуации в центре "Ты не одна". Он планирует встретится с руководителями организации и определить имеющиеся потребности.

Ранее сообщалось, что центр, который оказывает помощь женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, сам находится в сложном положении. В центре находятся много женщин с детьми, при этом там заканчиваются продукты.

"Ситуация непростая, но и не столь драматичная: слава Богу, никто из обитателей центра (14 мам и 23 ребенка) не голодает. В феврале - встречусь с руководителями центра, к этому времени они подготовят список потребностей и проблем. Будем помогать", - написал депутат.