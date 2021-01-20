В Самаре центр помощи женщинам «Ты не одна» сам оказался в критической ситуации

В самарском центре помощи женщинам "Ты не одна" серьезные трудности Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Центр социальной помощи женщинам «Ты не одна» основан в 2015 году. Женщины из Самары, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, могут обратиться за помощью и пройти необходимую реабилитацию в Центре.

- В Центре созданы все условия для проживания матерей с детьми. Максимальный срок проживания составляет три месяца. За это время подопечные Центра проходят необходимую реабилитацию. Женщинам с детьми предоставляются не только проживание, питание и необходимые вещи, но , и — консультации психолога, - рассказали активисты.

Сейчас в центре «Ты не одна» 14 мам и 23 ребенка. Для волонтеров это сложный период, ведь центр «не резиновый», но как можно отказать девушке с малышом на руках, которую выселили из студенческого общежития.

- Дети обедают в три смены, потому что все не помещаются за стол. Продукты заканчиваются очень быстро, поэтому мы решили обратиться за помощью, - говорят в социальном центре поддержки.

Центр «Ты не одна», который помог не малому количеству молодых мам подняться на ноги с маленькими детьми на руках, сам оказался в непростой жизненной ситуации. Однако волонтеры уверены, что сложный период рано или поздно закончится. А пока центру жизненно необходима продуктовая помощь.

- Продукты - это то, что заканчивается очень быстро. Необходимо всё: молочная/кисломолочная продукция, мясо, овощи, любая бакалея, - просят помощи участницы центра «Ты не одна».

Зов о помощи услышал и депутат госдумы Александр Хинштейн. Он не смог оставить проблему без внимания.

- Завтра утром мои помощники приедут в центр. Всю необходимую помощь окажем, - сообщил в своем микроблоге депутат.

Как можно помочь:

Центр "Ты не одна" находится в Самаре на улице Ленинградская, 100. Передать помощь можно с 10-00 до 21-00 ежедневно, без выходных.

Финансовую помощь можно перечислить на Карту сбербанка 4276540042665244 ,привязана к номеру +79608290855 на имя директора Автономной Некоммерческой Организации Центр Социальной помощи Женщинам "Ты Не Одна" Екатерины Алексеевны Г.

Или на расчетный счет АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна»

ИНН 6377003750

КПП 637701001 ОГРН 1186313069436 р/счет 40703810054400001992 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара доп. офис № 443010 БИК 043601607, к/счет 30101810200000000607 (с комментарием на уставные цели)

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