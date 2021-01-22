В Самарской области резко потеплеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По-настоящему весеннюю погоду прогнозируют самарские синоптики в ближайшие выходные, 23-24 января 2021 года. Однако в пятницу, 22 января, в Самаре и области сохранятся морозы до -23 градусов.

22 января, в пятницу, температура воздуха днем в Самаре будет держаться в пределах -12...-14 градусов. Ночью до -18, местами по области до -23 градусов. Днем и ночью будет идти умеренный снег, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В субботу, 23 января, также будет продолжать идти умеренный снег. В Самаре днем ожидается потепление -3...-5 градусов. Ночью по Самарской области местами температура понизиться до -22 градусов.

Плюсовую температуру синоптики обещают уже в это воскресенье, 24 января. Днем в Самаре и области температура воздуха поднимется до +1 градуса, возможны осадки в виде мокрого снега, мороси. Также в выходной синоптики предупреждают о возможном тумане, а на дорогах будет гололед. Ночью температура воздуха понизиться до -8 градусов, местами по области до -13.

"Комсомолка" узнала, как метеозависимым людям пережить резкие перепады температуры без ущерба для здоровья.