В Самарскую область привезли еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

В феврале в регион должно поступить около 140 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день в регион поставлено более 22 тысяч доз вакцины от коронавируса, прививку сделали более 10 тысяч самарцев. В первую очередь вакцинацию проходили люди из группы риска — медики, учителя и соцработники, а также люди с хроническими заболеваниями.

Сейчас уже открыта запись на вакцинацию от коронавируса в Самаре. Как рассказали в правительстве Самарской области, при поступлении новых доз вакцины, медицинские учреждения актуализируют расписание на вакцинацию.

Для жителей региона доступна электронная запись на вакцинацию, а также можно позвонить по телефонам горячей линии по коронавирусу 122 и по номерам контакт-центров регистратур муниципальных поликлиник.

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