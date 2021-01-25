В Самаре вынесли приговор экс-руководителю "ПТС", обвиняемому в коммерческом подкупе

Суд признал бывшего тепловика виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор в отношении бывшего руководителя "ПТС", который обвинялся в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в ноябре 2019 года начальник первого сетевого района АО "ПТС" будучи в сговоре с исполнительным директором, получил от инженера одной из компаний, действующего в рамках оперативного эксперимента, 70 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы в 150 тыс. рублей. Взамен он обязался выдать разрешение на подключение строящегося здания к теплоснабжению. Сотрудника "ПТС" задержали после получения денег.

Суд признал признал бывшего начальника первого сетевого района АО "ПТС" виновным и назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы условно.

Суд над вторым фигурантом уголовного дела продолжается.