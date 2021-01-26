В Самарской области проверят, используют ли переданные врачам машины

Автомобили врачам передавали для более оперативной работы

В Самарской области проверят, как используются машины, которые передавали медучреждениям региона для более оперативной работы.

Во время заседания регионального оперштаба стало известно, что жителям отдаленного поселка в Борском районе отказали в неотложной медицинской помощи. Кроме того, сообщалось, что в Ставропольском районе простаивают недавно переданные новые машины.

"Мы передали в села под две сотни машин, которых там не было никогда. Мы передаем новые автомобили, забираем у чиновников, чтобы врачи доезжали до пациентов. Проверяйте все обращения, каждую ситуацию. если информация подтверждается, принимайте жесткие меры", - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее свою личную машину врачам отдал глава региона.