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В Самарской области проверят, используют ли переданные врачам машины

Выявлены территории, где автомобили простаивают
Вячеслав СОРОКИН
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Автомобили врачам передавали для более оперативной работы

Автомобили врачам передавали для более оперативной работы

В Самарской области проверят, как используются машины, которые передавали медучреждениям региона для более оперативной работы.

Во время заседания регионального оперштаба стало известно, что жителям отдаленного поселка в Борском районе отказали в неотложной медицинской помощи. Кроме того, сообщалось, что в Ставропольском районе простаивают недавно переданные новые машины.

"Мы передали в села под две сотни машин, которых там не было никогда. Мы передаем новые автомобили, забираем у чиновников, чтобы врачи доезжали до пациентов. Проверяйте все обращения, каждую ситуацию. если информация подтверждается, принимайте жесткие меры", - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее свою личную машину врачам отдал глава региона.