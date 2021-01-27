В самарском хореографическом училище назначили нового директора

В Самарском хореографическом училище новый директор

В Самарском хореографическом училище представили нового директора, сообщают в областном министерстве культуры. Им стала Маргарита Соколовская.

В октябре прошлого года произошел конфликт между родителями и руководство школы. Родители оказались возмущены тем, что их дети выступали на частной вечеринке. После этого скандала уволили директора Регину Молошник.

Соколовская имеет высшее педагогическое образование. Долгое время она работала в системе образования области, была директором Центра социальной помощи семье и детям в Тольятти, несколько лет в качестве заместителя мэра Жигулевска курировала деятельность социальной сферы муниципалитета.