Посадили всех: в Самаре вынесен приговор по делу о хищении миллиардов банка "Волга-Кредит"

В зените славы Ерилкину называли самым красивым банкиром Самарской области Фото: Архив "КП"

Сегодня в Ленинском районном суде Самары огласили приговор по громкому уголовному делу о хищении денег вкладчиков банка "Волга-Кредит".

Напомним, по версии следствия, руководство учреждения было замешано в финансовых махинациях, из-за которых банк лишился лицензии, а почти три тысячи вкладчиков потеряли свои деньги. Следствие оценило ущерб в 1,7 млрд рублей.

На скамье подсудимых оказались 10 человек, их обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе суда, всем подсудимым вынесен обвинительный приговор.

Суд приговорил председателя правления банка Татьяну Ерилкину к 9 с половиной годам колонии общего режима, ее советников Александра Бобровского и Ирину Воропай к 7 с половиной и 3 годам колонии соответственно, директора департамента информационных технологий Сергея Осипова - к 7 с половиной годам лишения свободы, начальника отдела по обслуживанию физических лиц Марию Зацепину - к 5 годам общего режима. Остальные сотрудники тоже получили реальные сроки: Руслану Токареву дали 8 с половиной лет, Максиму Кашапову - 7 лет, Роману Калинкину - 6 лет, Елене Данчиной - 3 года колонии, Ирине Кочергиной - 5 с половиной лет лишения свободы.

С большой долей вероятности все осужденные приговор будут обжаловать.

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