Самарцам, которые получили счета на установку счетчиков, хотят помочь с их оплатой

Жители недоумевали, откуда такие суммы и почему были установлены счетчики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прорабатываются возможные меры поддержки для граждан, которые не в состоянии платить за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

В начале года горожане получили счет, в котором содержалась строка, включающая расходы на установку ОДПУ (общедомового прибора учета). Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях, жители недоумевали, откуда такие суммы и почему были установлены счетчики. Сейчас устанавливать ОДПУ обязаны ресурсоснабжающие организации. В 2020-м году ресурсники оснастили счетчиками более чем 400 домов. Эта работа будет продолжена в текущем году.

"Мы поднимали вопрос о мерах поддержки граждан, которые не в состоянии оплатить выставленные счета, и знаем, что в правительстве региона этот вопрос рассматривается", – сказал Часовских.

Главный консультант управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Антон Синкевич отметил, что по итогам совещания, состоявшегося 21 января, в региональном правительстве дали поручение профильным министерствам оценить возможность предоставления мер поддержки и рассчитать объем выплат некоторым категориям граждан.