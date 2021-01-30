Вокруг тела, автобус всмятку: появились жуткие фото с места смертельного ДТП под Сызранью

От маршрутки почти ничего не осталось Фото: из личного архива

Кадры с места жуткого ДТП под Сызранью пугают. Напомним, что на трассе М-5 "Урал" в Самарской области вечером 29 января столкнулись фура с бананами и рейсовый микроавтобус, следовавший в сторону Ульяновска.

10 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Личности 8 жертв уже установлены - мужчины и женщины разных возрастов. За жизнь 12 пассажиров борются врачи. Среди выживших - полугодовалый ребенок.

Удар пришелся в прицеп Фото: из личного архива

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - нарушение ПДД и оказание услуг, неотвечающих требованиям безопасности. Расследованием занимаются в центральном аппарате СК РФ.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика "ДАФ" допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Как делятся местные автолюбители, авария произошла в условиях гололеда. Люди не понимают, почему при такой погоде рейс не отменили.

На месте происшествия жутко Фото: из личного архива

В редакцию "КП-Самара" поступили новые фото с последствиями аварии. Картина страшная - от микроавтобуса "Ситроен" почти ничего не осталось.

Разбирательства продолжаются. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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