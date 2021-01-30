В Самарской области 31 января 2021 года объявлен днем траура по погибшим в ДТП с маршруткой под Сызранью

К месту трагедии главы регионов уже возложили цветы

Жуткое ДТП в Сызранском районе на трассе М-5 "Урал" шокировало всю страну. В результате столкновения грузовика "ДАФ" и рейсового микроавтобуса "Ситроен" вечером в пятницу 29 января погибли 12 человек. Еще за жизни 11-ти борются врачи.

- В Самарской области 31 января объявлен днем траура. Мы выражаем соболезнованиям родным и близким погибших и окажем им, а также семьям пострадавших поддержку, - сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Траур завтра объявлен и в Ульяновской области. 10 жертв аварии проживали именно там. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Родственникам пострадавших - по 200 и 100 тысяч рублей.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи СК РФ. Водитель фуры дает показания. "КП-Самара" следит за развитием событий.

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