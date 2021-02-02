Моральный ущерб от смерти девушки из-за малярии самарские суды оценили в 415 тысяч рублей

Девушка умерла за неделю до своего 26-летия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский областной суд взыскал с самарских клиник чуть больше 400 тысяч рублей в счет возмещения ущерба сестре Ирины Мокеевой, погибшей зимой 2017 года.

Напомним, девушка в январе 2017 года слетала на отдых на Гоа, вернулась домой, почувствовала себя плохо. Врачи лечили девушку от простуды, выписывая ей средства типа арбидола, но Ирине становилось все хуже и хуже. 12 февраля она попала в реанимацию, в этот же день ей поставили диагноз «малярия», начали лечить от нее, но было уже поздно – в этот же день девушка умерла, не дожив до своего 26 дня рождения всего неделю.

Уголовное дело возбуждать не стали, но когда родственники подали гражданский иск о возмещении им морального ущерба, суды назначили несколько экспертиз, которые пришли к выводу, что Мокеева умерла, в том числе, из-за неверного обследования и лечения. Сестра погибшей пыталась взыскать с самарских медиков чуть более 2,5 млн рублей в счет возмещения морального и материального ущерба, но суды решили, что 250 тысяч рублей будет достаточно.

Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение, недавно по нему было вынесено новое решение. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» юрист компании AKHINYAN GROUP Роман Погосян, в общей сложности с пяти медучреждений, которые лечили Ирину Мокееву, удалось взыскать 415 тысяч рублей. Хотя решение суда вступило в законную силу еще в прошлом году, деньги до сих пор не выплачены.

Тем временем аналогичное исковое заявление в суд готовит мама погибшей девушки.

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