Уволен глава самарской медэкспертизы, призывавший наказывать за «пациентский экстремизм»

Дмитрий Драч, призывавший наказывать за «пациентский экстремизм», уволен

Дмитрий Драч, ранее разместивший в соцсети публичный призыв бороться с «лже-инвалидами» и даже привлекать таких пациентов к ответственности, уволен с должности руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на своем сайте.

Чиновник писал на своей странице в соцсетях, что приходится тратить время «на аферистов, симулянтов, сутяжников», «вместо того, чтобы заниматься людьми, реально нуждающимися в помощи». В дальнейшем он извинился за свое высказывание.

Хинштейн сообщил об увольнении Драча, а также добавил, что тот «может потерять и свободу». Депутат считает, что теперь Драчу могут предъявить обвинение. «Все доказательства — есть. 04.09.18 его знакомая Э. Калмыкова получила комплекс зданий за 38,5 млн. 20.09.18 — продала их Драчу для МСЭ Самарской области, но уже за 390 млн. Экспертизу стоимости он «почему-то» не проводил», - говорится в сообщении на сайте Хинштейна.

Ранее Драч был фигурантом уголовное дела по подозрению в хищении более 230 млн рублей, однако, расследование было прекращено.