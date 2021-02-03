ЧП с поджогом девочки в самарской школе рассмотрят в комиссии по делам несовершеннолетних

С мальчиком проводят профилактическую работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуацией с поджогом одноклассницы в одной из школ Красноглинского района Самары заинтересовались сотрудники полиции, прокуратура, следственный комитет и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Один из школьных дней чуть не обернулся для 12-летней девочки трагедией. Как сообщалось ранее, школьница не дала подсмотреть в учебник своему однокласснику, за что тот облил её куртку антисептиком и поджёг.

К счастью, девочка не пострадала. Родители не стали прощать обидчика своей дочери и подали заявление в полицию. Полицейские организовали доследственную проверку, результаты которой взяла на контроль прокуратура.

Информация об инциденте быстро была подхвачена региональными СМИ, после чего делом заинтересовался Следственный комитет по Самарской области.

Мальчик, который облил одноклассницу воспламеняющейся жидкостью, поставили на внутришкольный учет. Кроме того, данный инцидент будет рассматриваться на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красноглинского района города. Самара.

- Комиссия по делам несовершеннолетних примет решение о применении дополнительных мер со стороны органов системы профилактики, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.