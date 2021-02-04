В Самаре отреставрируют «Дачу со слонами» к 150-летнему юбилею купца Константина Головкина

Слоны — один из брендов Самары, поэтому их нужно продвигать Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

3 февраля прошло заседание общественного комитета под председательством депутата Госдумы Александра Хинштейна. Главным обсуждением стал 150-летний юбилей одного из самых ярких самарцев рубежа XIX-XX веков — мецената, краеведа, спортсмена, художника, купца Константина Павловича Головкина. В честь этого события общественники предложили не только установить памятник знаменитому купцу, но и восстановить его «Дачу со слонами». Кроме того, было предложено организовать выставку картин в «Самарском областном художественном музее», парусную регату, автопробег, а также провести экскурсию по «головкинским местам».

Напомним, что процесс передачи здания «Дачи со слонами» из муниципальной собственности в федеральную длился очень долго и завершился в июле 2020 года. Курировал этот проект самарский депутат Александр Хинштейн, который добился получения финансирования партийного проекта «Историческая память».

- Недавно завершились торги на разработку проекта реставрации здания. Я надеюсь, что уже к концу этого года проект будет готов, и реставраторы выйдут на объект, - отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, участники заседания рассказали, что в ноябре текущего года в Самарском областном художественном музее откроется выставка, посвященная Константину Головкину, а на территории Музея Модерна пройдет летний фестиваль.

Федерация парусного спорта Самары предложила провести парусную регату в честь знаменитого самарца, в том числе в рамках фестиваля «ВолгаФест». Однако Александр Хинштейн предложить провести данное мероприятие отдельно, чтобы выделить и сделать более ярким и запоминающимся.