Форвард перешел в «Кайрат» в прошлом году. Фото: ФК «Кайрат» (Алматы).

«Крылья Советов» намерены подписать нападающего сборной Казахстана и алматинского «Кайрата» Абата Аймбетова. Об этом утверждает «Спорт-Экспресс». Форварду 25 лет, в стан нынешнего чемпиона Казахстана Аймбетов перешел в 2020 году, до этого он выступал за «Актобе».

Кроме того, как утверждает «СЭ», «Крылья» все-таки решили подписать контракты с белорусом Дмитрием Прищепой, который сейчас находится на просмотре в самарской команде, и российским футболистом «Урала» Дмитрием Ефремовым, об интересе к которому сообщалось ранее.

Напомним, по правилам ФНЛ в команде не может быть больше четырех иностранных футболистов, однако граждане Казахстана и Белоруссии под лимит на легионеров не попадают.