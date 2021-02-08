В Самаре возбудили уголовное дело на компанию, которая не нашла нарушений в доме, где чуть не погибли люди

В доме живет 63 семьи, специалисты считают. что их жизни могут быть под угрозой из-за строительства дома по старым нормативам Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц компании ООО «ГК Феникс», которая перед отопительным сезоном обследовали вентиляционные каналы и дымоходы в жилом доме на ул.Ново-Садовой, 289. Специалисты не нашли нарушений, выдали соответствующее заключение, а в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в этом доме семья отравилась угарным газом.

Напомним, после этого начались проверки, выяснилось, что дом построен по старым нормативам, когда на 2 квартиры можно было прокладывать 1 дымоход. Со временем жильцы сделали вытяжки на кухнях и в ванных, в некоторых квартирах колонки перенесли из ванной на кухню. После дополнительного обследования дома его признали небезопасным и вообще отключили от газа. Так в период сильных морозов 63 семьи остались и без горячей воды, и без газовых плит на кухне.

Жители дома обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну, и тот 15 января провел выездное совещание прямо у них во дворе. К разговору привлекли специалистов СВГК, управляющей компании, ООО «ГК Феникс», районной администрации и прокуратуры.

Выяснилось, что газ в доме сотрудники СВГК отключили на основании заключения от ООО «ГК Феникс» о том, что эксплуатация газа в доме на ул.Ново-Садовой, 289 опасна.

- Получается, что у нас есть 2 противоположных заключения от этой компании: одно датируется осенью и говорит о том, что в доме все в порядке, второе – зимнее – привело к отключению газа в доме. Одно из них явно ложное, - отметил Александр Хинштейн.

После этого прокуратура Октябрьского района начала проверку, которая и привела к возбуждению уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Причиной ЧП в этом жилом доме стало ненадлежащее оказание услуг по проверке дымоходов и вентиляционных каналов сотрудниками ООО «ГК Феникс», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Октябрьского района. - Расследование уголовного дело находится на контроле прокуратуры района.

Между тем, проблемы жильцов этого дома до сих пор не решены: им подключили газовые плиты, чтобы они могли готовить, но колонки до сих пор отключены. Таким образом, десятки семей в морозы остаются без горячей воды.

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