Губернатор Самарской области обсудил с общественниками вопросы развития территорий Самарской области

Дмитрий Азаров вышел на прямую связь с ТОСами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития территорий с активистами Самарской области. На совещании были подняты актуальные вопросы о положении дел на местах. Активисты рассказали о ситуации с общественным транспортом, о капитальном ремонте жилых домов, благоустройстве территорий и о начислениях за вывоз мусора. В прошлом году было создано 144 ТОСа региона, в которые входят две тысячи активных жителей – лидеров общественного самоуправления.

- Я надеюсь на получение объективной и честной информации о реальных положениях дел в районах области. Отчёты, которые я слышу от руководителей муниципалитетов, к сожалению, часто не соответствуют действительности, а кому как не общественникам лучше знать о ситуации в районе, - отметил Дмитрий Азаров.

Совет по территориальному общественному самоуправлению проводился в режиме ВКС, каждый из участников мог лично задать вопрос губернатору в прямом эфире. Всего было получено более 50 обращений, некоторые из которых были предметно разобраны во время заседания. Например, ситуация с общественным транспортном в Красноглинском районе и вопрос о расчете стоимости вывоза мусора на сопричастных территориях региона.