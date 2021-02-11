В одном из гипермаркетов в Самаре нашли нарушения при хранении продуктов в холодильниках

В гипермаркете неправильно хранили мясо в холодильниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарской Россельхознадзор выявил нарушения требований законодательства в гипермаркете «METRO» в Самаре на улице Уральская, 225. Специалисты установили, что продукты питания хранятся в холодильных камерах неправильно, а некоторые мясные продукты не имеют маркировки с необходимыми по закону сведениями. ООО «Metro Cash & Carry» получил административный штраф.

Во время внеплановой выездной проверки специалисты Россельхознадзора по Самарской области установили, что в магазине «METRO» в Куйбышевском районе есть нарушения обязательных требований законодательства в области ветеринарии.

- В холодильниках рыбные продукты хранятся вплотную к стенам, на упаковке мяса отсутствуют необходимые сведения, а в морозильных камерах некоторые термометры неисправны, - рассказали в пресс-службе Самарского Россельхознадзора.

В отношении юридического лица ООО «Metro Cash & Carry» был составлен административный протокол, который предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее инспекторы обнаружили парию печеночного паштета с вирусом АЧС, которые были поставлены в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Всю партию изъяли из оборота, а на один из холодильников в супермаркете установили карантин.