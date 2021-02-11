В Самаре расследуют три уголовных дела из-за некачественной уборки снега

В Самаре регулярно критикуют качество уборки снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расследуются три уголовных дела по фактам некачественной очистки кровель зданий от снега и наледи. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Новый прокурор Самары Артем Ярыгин провел внеплановое совещание, в котором участвовали глава города и главы районов, во время которого потребовал от своих подчиненных пристально контролировать работы по очистке снега. В случае некачественной работы привлекать ответственных к уголовной ответственности.

Виновным грозят крупные штрафы и реальные сроки заключения.

В Самаре неоднократно высказывались о некачественной уборке снега, особенно после сильных снегопадов. Ранее глава города Елена Лапушкина раскритиковала уборку дворов в городе.