В британском издании написали о смерти самарских школьниц

Британский таблоид The Sun написал о гибели самарских школьниц.

Две девочки погибли в Самаре во вторник, 9 февраля, упав с высотного здания. По некоторым версиям, школьниц довели до смерти. По данным источника, знакомого с ситуацией, возбуждено уголовно дело.

В британском издании рассказывают о наличии групп в интернете, где подросткам ставят опасные "задания", представляя это как игру, которые становятся все более опасными. На страницах погибших девочек ничего запрещенного не нашли, однако, в соцсетях обсуждается, что девочки могли увлекаться аниме-контентом.

Эксперты считают, что проблема с суицидальными играми в интернете остается актуальной.