В британском издании написали о смерти самарских школьниц
Британский таблоид The Sun написал о гибели самарских школьниц.
Две девочки погибли в Самаре во вторник, 9 февраля, упав с высотного здания. По некоторым версиям, школьниц довели до смерти. По данным источника, знакомого с ситуацией, возбуждено уголовно дело.
В британском издании рассказывают о наличии групп в интернете, где подросткам ставят опасные "задания", представляя это как игру, которые становятся все более опасными. На страницах погибших девочек ничего запрещенного не нашли, однако, в соцсетях обсуждается, что девочки могли увлекаться аниме-контентом.
Эксперты считают, что проблема с суицидальными играми в интернете остается актуальной.