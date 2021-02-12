Самарская компания дошла до Верховного суда в борьбе за земли около завода клапанов

В Самаре все еще делят территории около завода клапанов Фото: Майя БРОД

Самарская компания вышла в Верховный суд с апелляцией на решение других инстанций по поводу спора с Департаментом градостроительства. Компания Топ-Строй, владеющая территорией под заводом клапанов в центре Самары, просила перераспределить земельные участки, находящиеся рядом с принадлежащей им территорией. Городские власти в этом отказали.

- После такого перераспределения компания получает прав купить их по сниженной стоимости, а эти участки уже находятся в границах красной зоны исторического поселения, - объяснили в ведомстве.

Компания уже прошла все апелляционные инстанции. Теперь владельцы территории, где по историческим данным могла находиться первая крепость Самара, пошли в Верховный суд с просьбой отменить принятые судебные акты и решить дело в их пользу.

Как компания намерена осваивать лакомый кусочек земли в самом центре города пока не известно. Предложения компания высказывала ранее, намереваясь открыть торговый центр, город мастеров или супер-парк. В любом случае, до начала строительства здесь предстоит провести исторические исследования и археологические раскопки. Если крепость, построенную Григорием Засекиным все же "откопают", то участок могут изъять с выплатой компенсации.