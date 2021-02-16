Адвокат задержанного в Самаре начальника полиции считает его арест незаконным

Адвокат Валерий Лапицкий собирается обжаловать решение о заключении Вячеслава Хомских под стражу Фото: Александра БУДАЕВА

Вчера, 15 февраля, в Самаре состоялось заседание Самарского районного суда по делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. С ходатайством об аресте вышли сотрудники следственного комитета, которые считают, что Хомских получил взятку автомобилем «Нива» от ОПГ «Законовские». Суд принял решение арестовать Вячеслава Хомских на 2 месяца, чтобы обеспечить объективное расследование уголовного дела. Однако адвокаты высокопоставленного полицейского не согласны с заключением под стражу.

- Да, мы будем обжаловать решение об аресте. Будем настаивать на незаконности ареста. По нашему мнению у следствия не было ни одного обоснованного аргумента для заключения Хомских под стражу, кроме тяжести вменяемого преступления, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" адвокат Хомских - Валерий Лапицкий.

Сам Хомских тоже отрицает свою причастность к преступлению. На заседании суда начальник полиции заявил, что у него никогда не было автомобиля марки «Нива» и деньги от «законовских» он не брал. Кроме того, Вячеслав Хомских заверил, что не собирается мешать следствию и влиять на свидетелей, однако суд все равно принял решение об аресте.

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