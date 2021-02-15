Самарские следователи хотят арестовать начальника городской полиции Вячеслава Хомских

Вячеслава Хомских подозревают в получении взятки автомобилем от преступной группировки. Фото: УМВД России по г.Самара

Сегодня самарские следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте Вячеслава Хомских. На данный момент он занимает должность заместитель начальника Управления МВД Самары и одновременно является начальником городской полиции.

Напомним, уголовное дело в отношении него не так давно, офицера подозревают в получении взятки от ОПГ "Законовские": в 2011 году ему якобы подарили автомобиль "Нива", а взамен попросили закрывать глаза на некоторые не совсем законные дела группировки.

Начальник областной полиции генерал Винников назначил служебную проверку, но коллеги не нашли оснований для отстранения Хомских от работы, и в феврале он вернулся на свой пост.

Какие именно основания появились для ареста полковника полиции, пока не известно. Однако, по данным собственных источников "КП-Самара", сегодня в Самарском районном суде будет решаться вопрос о заключении под стражу Вячеслава Хомских. Ходатайство следствия рассмотрит судья Александр Саломатин.

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