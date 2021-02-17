На "Самара Арене" выявили дефекты металлоконструкций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стадионе "Самара Арена" выявлены дефекты металлоконструкций. Сейчас повреждения оценивают эксперты.

Как рассказал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов, дефекты выявили во время подготовки объекта к весенней части футбольного сезона. "В ходе очередного осмотра были выявлены дефекты горизонтальных металлоконструкций. Выявленные дефекты проанализируют эксперты, которые дадут профессиональную оценку, заключение", - рассказал Иванов.

Он также отметил, что устранения недостатков будут требовать от подрядчика - ООО "ПСО Казань". Ранее на стадионе уже выявляли дефекты, все их потребуют устранить в судебном порядке.

Ранее жителей города напугала "горящая" "Самара Арена". Появилось видео, на котором был запечатлен оптический эффект, как будто из центральной части купола вырывается пламя.