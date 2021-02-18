Фундамент залит: что сейчас происходит на территории больницы Середавина, где строят ковид-госпиталь

Так будет выглядеть сортировочный центр в Середавина Фото: правительство Самарской области

Самарский блогер Александр Карягин снял с высоты птичьего полета строительную площадку на территории больницы Середавина в Самаре, где возводят новый ковидный госпиталь. В настоящее время строители уже закончили заливку фундамента и приступили к возведению здания.

- Приемно-диагностическое сортировочное отделение планируется ввести в эксплуатацию уже летом этого года. Модульный госпиталь поможет загрузить областную больницу на этапе сортировки пациентов, - рассказали в правительстве Самарской области.

В здании ковид-госпиталя в больнице Середавина будут располагаться два шлюзовых блока распределения пациентов, приемно-диагностический блок, включающий в себя кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также 3 кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести. Здесь же разместятся коечный блок на 61 койку и реанимационное отделение на 10 коек. Напомним, всего в Самарской области появятся два таких модульных центра – в Самаре и в Тольятти на базе горбольницы №5. Отметим, что в Тольятти также уже приступили к возведению здания.