В Самаре был задержан экс-координатор самарского штаба Навального

Силовики развернули спецоперацию на самарском вокзале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В телеграм-канале регионального штаба Навального появилось сообщение, что на железнодорожном вокзале был задержан бывший координатор самарского штаба Алексея Навального.

- На вокзале провели спецоперацию. Прямо на выходе из вагона поезда Егора Алашеева задержали силовики, - рассказали сторонники штаба.

По данным сообщения сторонников, в отношении Алашеева был составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КОАП « Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Его обвиняют в организации несанкционированной акции 31 января в Самаре, путем написания провокационного сообщения в Телеграм.

Дело Егора Алашеева рассмотрят в Октябрьской районном суде. Дата слушаний пока что неизвестна.

Напомним, что несанкционированные акции прошли в Самаре 23 и 31 января 2021 года. Подробнее о событиях можете прочитать по ссылкам ниже.

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