В одной из школ Тольятти произошло массовое отравление детей

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, ведется проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 февраля, на образовательном портале Тольятти появилось сообщение о массовом отравлении детей в школе №43. Как сообщают представители ведомства, у детей были обнаружены признаки кишечной инфекции.

- В настоящее время все дети с признаками кишечной инфекции находятся дома. По информации директора школы, состояние детей удовлетворительное, ни один ребенок не госпитализирован, - сообщили в министерстве образования Тольятти.

В настоящее время сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора продолжают мониторинг заболеваемости учащихся, устанавливаются причины случившегося. В ближайшее время будет поведено эпидемиологическое расследование.

- В настоящее время оператором питания ЗАО КШП «Дружба» с помощью специализированной аккредитованной лаборатории отобраны суточные пробы, отобраны смывы на группы кишечных палочек, на патогенные исследования. Все работники пищеблока направлены на дополнительное обследование, - сообщили в ведомстве.

С 19 по 20 февраля в помещениях школы №43, включая пищеблок, будут проводить усиленную дезинфекцию силами специализированной организации. Департамент образования Тольятти держит ситуацию на особом контроле.

Это не первый случай вспышки кишечной инфекции в тольяттинской школе. В конце января этого года также отравились ученики школы №75. Там, кишечную инфекцию обнаружили у 24 учеников. Следственный комитет по Самарской области возбудил по факту отравления уголовное дело.