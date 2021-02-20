По факту массового отравления в тольяттинской школе №43 возбудили уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 февраля, в департаменте образования Тольятти сообщили, что в школе №43 произошло массовое отравление детей. По данному факту следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело.

- По предварительным данным, с 18 февраля 2021 года 34 учащихся школы № 43 города Тольятти в возрасте от 7 до 16 лет и 2 преподавателя обратились за медицинской помощью с признаками отравления, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следственным отделом Автозаводского района города Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины ему предшествующие.

Напомним, что это не первое массовое отравление в школе Тольятти. В конце января этого года было возбуждено уголовное дело по факту отравления учеников в школе № 75. Тогда кишечную инфекцию нашли у 24 человек.