Гендиректор "Крыльев Советов" рассказал, отменят ли матч с "Чертаново" из-за дефектов на "Самара Арене"

На "Самара Арене" нашли дефекты металлоконструкций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал, состоится ли матч с "Чертаново" 6 марта.

Ранее в СМИ появилась информация, что игра с "Чертаново" находится под угрозой из-за выявленных на стадионе дефектов металлоконструкций. Как ранее сообщала "КП-Самара", дефекты выявили во время подготовки объекта к весенней части футбольного сезона. Кроме того, Арбитражный суд Москвы рассматривает иск компании "Самара Арена" к ПСО "Казань", в котором самарская компания требует устранить многочисленные недостатки - всего 374 позиции.

Как рассказал "КП-Самара" Калакуцкий, пока клуб не уведомляли о том, что игра может не состоятся на стадионе из-за каких-то технических неполадок. По его словам, команда является арендатором арены и не отвечает за техническую составляющую площадки. "Крылья" продолжают готовится к матчу, который запланирован на "Самара Арене" на 6 марта.