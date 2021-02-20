Решение о матче на "Самара Арене" примут после оценки дефектов на стадионе

Из-за дефектов металлоконструкций на стадионе может не состояться игра "Крыльев" с "Чертаново" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о возможности проведении матча "Крыльев Советов" с "Чертаново" будет принято после оценки дефектов металлоконструкций, которые обнаружили на стадионе "Самара Арена".

Ранее сообщалось, что матч, запланированный на 6 марта, может не состояться по соображениям безопасности. О перспективах проведения игры "КП-Самара" рассказал гендиректор "Крыльев" Евгений Калакуцкий, по словам которого клуб пока не уведомляли, что встреча может не состояться из-за каких-то технических неполадок.

Как рассказал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов, специалисты провели экспертизу выявленных дефектов. "В ближайшее время мы получим заключение. На его основании будет понятно, каким образом и в какие сроки эти дефекты могут быть устранены", - сказал Иванов.

С учетом этой информации будет принято решение о возможности проведения игры с "Чертаново".