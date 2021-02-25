В Самаре будут судить директора ДК Литвинова, где на маленького мальчика упала бетонная плита

Уголовное дело передано в суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении директора ДК Литвинова в Самаре. Директора обвиняют в неисполнении своих обязанностей, повлекшее за собой смерть человека.

Напомним, что 1 сентября 2019 года десятилетний мальчик повис на облицовочной гранитной плите здания ДК на площади Кирова. Плита оторвалась от стены и насмерть придавила ребенка.

- Данное происшествие произошло в результате того, что обвиняемый в период с 2013 года по 2019 год не предпринял достаточных, необходимых и своевременных мер по проведению текущего и капитального ремонта фасада Дворца культуры имени Кирова. Директор знал, что фасад находится под угрозой обрушения, но не выполнил охранно-предупредительные мероприятия по установке ограждений фасада, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу.

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