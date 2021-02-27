Директор "Самара Арены" рассказал, что сломалось на стадионе, и перенесут ли матч "Крыльев"

Дефекты на "Самара Арене" хотят исправить в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов высказался по поводу скандальной ситуации со стадионом. Напомним, что на спортивном сооружении выявили дефекты, появилась информация об оторванной несущей балки, а матч "Крыльев Советов" с "Чертаново", намеченный на 6 марта, оказался под угрозой переноса на другой объект.

- 27 февраля мы получили комиссионное заключение от компании "Стальпроект", осуществлявшей авторский надзор за монтажом металлоконструкций на стадионе, и генподрядчика ПСО "Казань" по дефекту, который появился 17 февраля. В тот день случился разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей, - объяснил Иванов.

По словам руководителя учреждения, случившееся носит локальный характер. Разрыв не повлиял на соседние элементы. Его устранят путем замени соединения.

- Это не несущая балка, а элемент многосоставной систем металлоконструкций объекта. Комиссионное обследование и анализ показали, что причина появления дефекта - некачественное выполнение сварочного шва. Соответственно, это гарантийный случай, его должен устранить подрядчик строительства стадиона. После монтажа мы получим заключение испытательной лаборатории, - отметил Виталий.

Сейчас подрядчики заканчивают разрабатывать схемы монтажа и решают вопрос о том, когда в Самару доставят необходимый новый элемент. Информация о дате появится в ближайшее время.

- Именно от этого во много зависит решение о проведении 6 марта на "Самара Арене" матч "Крыльев Советов" с "Чертаново". Подрядчики стараются, чтобы все было сделано как можно быстрее. Мы ориентируемся на то, что игра по-прежнему состоится здесь 6 марта. Клуб в курсе ситуации, - заключил Виталий Иванов.

Если замену элементов провести не успеют, то у "КС" заявлен резервный стадион - "Металлург". Он сможет принять поединок с "Чертаново" в случае необходимости.

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