В Самаре планируют отремонтировать дорогу на Физкультурной и Ракитовском шоссе

Ремонт дорог в Самаре начнут ремонтировать в ближайшее время Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с установлением теплой погоды начнут ямочный ремонт дорог на ряде улиц в городе, сообщили в мэрии.

По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, в ближайшие дни, как только позволят погодные условия, начнут ремонт на путепроводах на улице Физкультурной, Ракитовском шоссе, а также на улице Земеца.

Ранее жители города обратились к городской власти, обратив внимание на разбитую дорогу на Ракитовском шоссе и путепроводе в районе завода «Кока-колы». Кроме того, в плохом состоянии находится Московское шоссе, его ремонт планируют начать с 1 апреля.