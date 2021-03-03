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В Самаре планируют отремонтировать дорогу на Физкультурной и Ракитовском шоссе

Разбитую дорогу жестко раскритиковали жители города
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Ремонт дорог в Самаре начнут ремонтировать в ближайшее время

Ремонт дорог в Самаре начнут ремонтировать в ближайшее время

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с установлением теплой погоды начнут ямочный ремонт дорог на ряде улиц в городе, сообщили в мэрии.

По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, в ближайшие дни, как только позволят погодные условия, начнут ремонт на путепроводах на улице Физкультурной, Ракитовском шоссе, а также на улице Земеца.

Ранее жители города обратились к городской власти, обратив внимание на разбитую дорогу на Ракитовском шоссе и путепроводе в районе завода «Кока-колы». Кроме того, в плохом состоянии находится Московское шоссе, его ремонт планируют начать с 1 апреля.