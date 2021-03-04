В Самаре снег убирали более 500 машин

В Самаре продолжают уборку снега

В Самаре в прошедшие сутки на уборку снега вышли 565 единиц техники и 501 уборщик. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В Самаре продолжают уборку улиц, при этом ранее городские депутаты и власти жаловались на нехватку денег и техники.

В администрации отмечают, что не только убирают снег, но и предпринимают меры, чтобы не допустить образования луж, опасаясь за качество дорожного покрытия, сделанного по нацпроекту. В частности, убирают снежные кучи на улице Шверника, с которой приезжают к детской больнице, а также выезжают на улицы Солнечную и Ново-Садовую.

Ранее в Самаре начали ремонтировать Ракитовский мост и путепровод на Физкультурной.