В Самаре не хватает денег на уборку снега

В Самаре попросят еще денег, чтобы хватило на уборку снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не хватает материальных ресурсов для уборки снега. Об этом стало известно после выездного совещания депутатов городской и губернской дум, а также представителей самарской администрации.

Жители города регулярно жалуются на качество уборки улиц, а также на излишнее количество реагентов на дорогах. Фактически после каждого снегопада, которые в этом году происходят довольно часто, в городе образуются сильные пробки из-за некачественно расчищенных улиц. Ранее глава Самары раскритиковала уборку улиц, по фактам некачественной очистки кровель зданий от снега и наледи расследуют три уголовных дела.

- Сегодня мы отмечаем недостаток ресурсов для содержания улично-дорожной сети, в том числе материальных, - сказал председатель городской думы Алексей Дегтев во время выездного совещания.

В гордуме намерены пересмотреть городской бюджет, чтобы выделить дополнительные деньги на завершение зимнего сезона, а депутаты областного парламента попросят у правительства региона денег на покупку дополнительной техники.