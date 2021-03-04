В Самаре начали снимать на видео самые плохие дороги

В Самаре начали снимать на видео наиболее "убитые" дороги

В Самаре разбитые дороги начали снимать на видео. В городе, где горожане регулярно жалуются на качество дорог, начали составлять рейтинг наиболее "убитых" направлений.

В размещенном в интернете видео показана улица улица Дачная на пересечении с проспектом Карла Маркса, где машины с огромным трудом продвигаются по многочисленным выбоинам.

Пользователям предлагают оставлять комментарии, где самые плохие дорогие, авторы видео в дальнейшем будут их показывать.

В Самаре начали ремонтировать Ракитовский мост и путепровод на Физкультурной, с 1 апреля планируют начать приводить в порядок Московское шоссе.